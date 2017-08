Schumis erster F1-Sieg : Spa und Michael Schumacher - eine besondere Beziehung

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Ein Auszug der wichtigsten Daten:

1991: Schumacher bestreitet in Spa sein erstes Formel-1-Rennen - wenn auch nur kurz. Nach Startplatz sieben wird er von einem Kupplungsschaden nach ein paar hundert Metern im Jordan gestoppt.

1992: Schumacher feiert seinen ersten Formel-1-Sieg. 90 weitere sollen folgen.

1994: Schumacher gewinnt wieder in Spa. Der Sieg wird ihm aber aberkannt: Die Bodenplatte am Benetton verstößt gegen die Regeln. Letztlich holt er dennoch den WM-Titel.

1995: Schumacher arbeitet an seinem Ruf als Regenspezialist. Er startet von Rang 16 und gewinnt auf nasser Strecke.

1996: Schumacher gewinnt wieder.

1997: Schumacher schafft den Hattrick in Spa.

1998: Schumacher kracht in Führung liegend auf nasser Strecke beim Überrunden mit seinem Ferrari ins Heck des McLaren-Mercedes von David Coulthard. Auf drei Rädern geht es zurück in die Box. Mehrere Ferrari-Mitarbeiter müssen Schumacher zurückhalten. Schumacher sah man selten so wutentbrannt. Jahre später gesteht Coulthard, er habe nicht richtig Platz gemacht.

2001: Schumacher feiert in Spa seinen 52. Grand-Prix-Sieg.

2002: Schumacher gewinnt erneut.

2004: Schumacher macht seinen siebten WM-Titel vorzeitig perfekt. Platz zwei in Spa reicht zum vorzeitigen Triumph.

2011: Schumacher feiert beim Rennen in Spa den 20. Jahrestag seines Formel-1-Debüts.

2012: Schumacher bestreitet bei seinem letzten Rennen in Spa den 300. Grand Prix seiner Formel-1-Karriere.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:18 Uhr