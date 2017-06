Sauber-Rennfahrer : Grünes Licht für Formel-1-Pilot Wehrlein nach Monaco-Crash

Pascal Wehrlein kann beim Formel-1-Rennen in gut einer Woche in Kanada starten. Der 22 Jahre alte Deutsche erhielt die Freigabe von den Ärzten. Das teilte sein Schweizer Sauber-Rennstall via Twitter mit.