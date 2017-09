Nachtrennen soll bleiben : Formel-1-Chef will Singapur im Rennkalender behalten

vergrößern 1 von 1 Foto: Diego Azubel 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 12:26 Uhr

Der «Straits Times» in Singapur sagte Carey, dass er positive Gespräche mit den Organisatoren führe. «Wir kümmern uns aktiv um unsere Partner und es ist unser Ziel, einen neuen Vertrag abzuschließen, damit wir das Rennen behalten», zitierte die Zeitung den Nachfolger von Bernie Ecclestone.

Bei einer Konferenz in Singapur sagte er der Zeitung zufolge, dass der Grand Prix in Singapur ein Anker in der Asien-Strategie und auch ein Rennen mit Signalwirkung für sie weltweit sei. Damit bezog er sich neben den spektakulären Bildern und oft ereignisreichen Rennen auch auf den Eventcharakter. Zahlreiche internationale Stars runden das Rahmenprogramm an der Marina Bay ab.

2008 machte die Formel 1 erstmals Station in dem Stadtstaat. Der aktuelle Vertrag war über fünf Jahre abgeschlossen worden.

