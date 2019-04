Hintergrund zum 1000. Rennen : Deutschland und die Formel 1

12 WM-Titel, 178 Rennsiege - ein Blick auf die deutsche Bilanz in der Formel 1 vor dem 1000. Grand Prix am Sonntag.

von dpa

09. April 2019, 09:10 Uhr

WELTMEISTER: Drei deutsche Fahrer holten bisher mindestens einen WM-Titel. Zum ersten deutschen Champion krönte sich Michael Schumacher 1994, sechs weitere Titel (1995, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004) folgten. Viermal gewann Sebastian Vettel die WM (2010, 2011, 2012, 2013), einmal schaffte es Nico Rosberg (2016).

RENNSIEGE: Insgesamt gelangen den deutschen Piloten 178 Rennsiege. Rekordgewinner ist immer noch Rekordweltmeister Schumacher. Er siegte in 91 Rennen. Dahinter rangiert Sebastian Vettel mit 52 Erfolgen. Nico Rosberg holte 23 Grand-Prix-Siege. Dazu kommen sechs von Ralf Schumacher, drei von Heinz-Harald Frentzen, zwei von Wolfgang Graf Berghe von Trips und einer von Jochen Mass.

RENNSTRECKEN: Auf drei Strecken in Deutschland fand mindestens ein Formel-1-Rennen bisher statt: dem Hockenheimring, dem Nürburgring und der Avus.

Der erste Grand Prix in Deutschland wurde am 29. Juli 1951 auf dem Nürburgring ausgetragen. Gefahren wurde auf der legendären Nordschleife. Mit dem schweren Feuerunfall von Niki Lauda 1976 endete die Formel-1-Ära in der «Grünen Hölle», 22 Grand Prix wurden dort absolviert. 1984 kehrte die Königsklasse auf die deutlich kürzere Grand-Prix-Strecke in der Eifel zurück und fuhr weitere 18 Rennen, das bis dato letzte 2013.

Nur einmal machte die Formel 1 Station in Berlin: 1959 wurde auf der Avus gefahren.

Noch immer im Rennkalender ist der Hockenheimring. In diesem Jahr wird dort zum 37. Mal gefahren. 1970 war er Kurs in Nordbaden erstmals Austragungsort für ein Formel-1-Rennen.

ERSTER DEUTSCHER RENNSIEGER: Am 22. Mai 1961 gewann Wolfgang Graf Berghe von Trips den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. Er siegte auch noch im britischen Aintree, ehe Trips in Monza beim Rennen tödlich verunglückte.

ERSTER HEIMSIEG: Am 30. Juli 1995 siegte Michael Schumacher auf dem Hockenheimring beim Großen Preis von Deutschland. Am 1. Oktober desselben Jahres gewann er auch auf dem Nürburgring den Großen Preis von Europa.

LETZTER HEIMSIEG: Am 7. Juli 2013 siegte Sebastian Vettel auf dem Nürburgring beim Großen Preis von Deutschland. Auf dem Hockenheimring konnte der gebürtige Heppenheimer bisher noch nie gewinnen.

DEUTSCHER RENNSTALL: Weltmeister Mercedes fährt mit deutscher Lizenz. Seit 2010 ist der schwäbische Autobauer wieder mit einem Werksteam dabei. 1954 und 1955 war Mercedes bereits mit seinen legendären Silberpfeilen angetreten. Der Hauptsitz des aktuellen Mercedes-Rennstalls befindet sich allerdings in Brackley nahe der britischen Grand-Prix-Strecke von Silverstone.

DEUTSCHE FAHRER: 47 Fahrer aus Deutschland haben mindestens einen Grand Prix bestritten.

DIE SAISON MIT DEN MEISTEN DEUTSCHEN FAHRERN: 2010 kamen insgesamt sieben deutsche Fahrer im Saisonverlauf zum Einsatz: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Timo Glock, Adrian Sutil und für fünf Rennen auch Nick Heidfeld.

AKTUELLE DEUTSCHE FAHRER: Es sind wie im vergangenen Jahr nur zwei: Sebastian Vettel im Ferrari und Nico Hülkenberg im Renault.