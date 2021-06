BBL-Playoffs : Final-Klassiker Alba gegen Bayern - Zeitplan „erschreckt“

Alba gegen den FC Bayern: Im Finale um die Basketball-Meisterschaft kommt es zum Duell der besten deutschen Teams der vergangenen Jahre. Der Titelverteidiger besitzt den Heimvorteil.

Berlin | Der moderne deutsche Basketball-Klassiker wird zur großen Kraftprobe. In nur maximal sieben Tagen spielen Alba Berlin und der FC Bayern München in bis zu fünf Finalspielen um den Meistertitel - am Ende einer langen Saison unter Corona-Bedingungen. „Wir freuen uns auf den Heimvorteil. Es wird uns viel Energie geben, die beide Teams irgendwie, irgend...

