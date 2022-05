Tennis : Favoritensiege bei French Open - Badosa verletzt raus

Wer soll Iga Swiatek bei den French Open stoppen? Die Polin eilt weiter von Sieg zu Sieg. Die Konkurrentinnen verabschieden sich dagegen nach und nach. Anders sieht es bei den Männern aus.

Der Weg zum Titel bei den French Open scheint für Topfavoritin Iga Swiatek frei zu sein. Die 20 Jahre alte Polin ist die einzige Tennisspielerin aus den Top Ten, die es in Paris ins Achtelfinale geschafft hat. Swiatek gewann im Stade Roland Garros gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3, 7:5 und feierte damit ihren 31. Sieg in Serie. Das bislang let...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.