Tour of the Alps : Experiment mit Extremsportler: Skibergsteiger wird Radprofi

Kann ein herausragender Skibergsteiger im Alter von 28 Jahren noch ein konkurrenzfähiger Radprofi werden? Anton Palzer will das beweisen. Es ist eines der derzeit wohl spannendsten Experimente im Sport.

Innsbruck | Seine im Trainingslager auf Gran Canaria erkämpfte Radfahrer-Bräune ist Anton Palzer schon wieder los. „Leider. Ich hoffe, dass das bald wiederkommt. Dann sehe ich wenigstens aus wie ein Radfahrer“, sagt der 28-Jährige und kann sich dabei ein herzliches Lachen nicht verkneifen. Was er als Radprofi drauf hat, kann der Bayer bei der Tour of the Alps ...

