Frankreich-Rundfahrt : Ex-Tour-Champion Thomas geht es besser: Bereit für Ruhetag

Beim früheren Tour-de-France-Champion Geraint Thomas geht es nach seinem Sturz in der ersten Woche körperlich aufwärts.

Tignes | Dies sagte der 35 Jahre alte Radprofi aus Wales vor dem Ruhetag in den Alpen. „Ich habe mich zehnmal besser gefühlt. Ich war immer noch am Kämpfen, versteht mich nicht falsch. Es war ein hartes Rennen, aber ich habe es geschafft durchzuhalten“, sagte Thomas, nachdem er auf der 144,9 Kilometer langen Alpenetappe am Sonntag auch Tempo für die Spitzen...

