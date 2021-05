Tennis-Grand-Slam-Turnier : Ex-Siegerin Halep sagt für French Open ab

Ohne die verletzte Ex-Siegerin Simona Halep finden die diesjährigen French Open der Tennisprofis statt.

Paris | Die einstige Weltranglisten-Erste aus Rumänien sagte ihre Teilnahme ab. Das zweite Grand-Slam-Turnier dieser Saison beginnt am 30. Mai in Paris, Halep hatte 2018 den Titel auf der roten Asche im Stade Roland Garros gewonnen. Beim Turnier in Rom hatte sich die 29-Jährige in der vorigen Woche in der zweiten Runde gegen Angelique Kerber an der linken ...

