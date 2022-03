Krieg in der Ukraine : Ex-Reiter Schockemöhle hilft Ukraine-Flüchtlingen

Der Pferdehändler Paul Schockemöhle kümmert sich um mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine. „Wir haben 80 Personen von der ukrainisch-polnischen Grenze abgeholt“, berichtete Schockemöhle der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Es seien „alles Frauen mit relativ kleinen Kindern. Wir haben sie in Neustadt-Glewe im Hotel untergebracht.” In der Nähe betreibt der ehemalige Springreiter das Gestüt Lewitz. Auf der Anlage in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten häufiger Menschen aus der Ukraine. „Das Hotel gibt uns einen Sonderpreis, aber im Moment zahle ich das. Auch das Essen und den B...

