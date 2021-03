Nach Unfall : Ex-Basketball-Nationalspieler Bradley querschnittsgelähmt

Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Shawn Bradley ist bei einem Radunfall vor ein paar Wochen in den USA schwer verletzt worden.

Dallas | Wie die Dallas Mavericks, für die Bradley von 1997 bis 2005 gespielt hatte, in einer Presseerklärung bekanntgaben, erlitt der mittlerweile 48-Jährige eine traumatische Rückenmarkverletzung und ist querschnittsgelähmt. „Eine traurige Nachricht am Abend: Wir denken an dich, Shawn, wünschen Dir die bestmögliche Recovery sowie Dir und Deiner Family Kraft ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.