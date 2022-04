Basketball-Bundesliga : EWE Baskets Oldenburg lösen Vertrag mit Drijencic auf

Die EWE Baskets Oldenburg haben den Vertrag mit ihrem Ex-Coach Mladen Drijencic zum Ende der Saison aufgelöst. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 56-Jährige war von 2015 bis Anfang 2022 Cheftrainer der Niedersachsen, ehe ihn der Verein im Januar wegen des schlechten Saisonstarts freistellte. Drijencic will nun zur kommenden Saison einen Cheftrainerposten bei einem anderen Club in Deutschland oder Europa antreten.

„Mladen war ein Glücksgriff für Oldenbu...

