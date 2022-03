Tischtennis : Europameisterin Solja scheitert bei Grand-Smash-Premiere

Einzel-Europameisterin Petrissa Solja ist in der ersten Hauptrunde des Tischtennis-Grand-Smash-Turniers in Singapur ausgeschieden. Die 28-Jährige vom TSV Langstadt verlor in 0:3 Sätzen gegen Suthasini Sawettabut aus Thailand.

Auch ihre Nationalmannschaftskollegin Sabine Winter (TSV Schwabhausen) war beim 0:3 gegen die Olympia- und WM-Zweite Sun Yingsha aus China erwartungsgemäß chancenlos. In Singapur findet das erste Grand-Smash-Turnier der Tischtennis-Geschichte statt. Das neue und mit zwei Millionen Dollar pro Turnier dotierte Format folgt dem Vorbild der vier Grand-Slam...

