ATP-Turnier : Erstrunden-Aus für München-Finalist Struff in Madrid

Zwei Tage nach der Endspiel-Niederlage in München ist Tennisprofi Jan-Lennard Struff beim Masters-Turnier in Madrid gleich in der ersten Runde ausgeschieden.

Madrid | Gegen den 21-jährigen Australier Alexei Popyrin unterlag der zehn Jahre ältere Struff 3:6, 6:7 (4:7). Erst am Sonntag zuvor hatte die Nummer 40 der Weltrangliste beim Sandplatzturnier von München sein erstes Finale auf der ATP-Tour verloren. Struff fand gegen den Weltranglisten-76. Popyrin zunächst nicht in die Partie und lag schnell 1:5 hinten. Im...

