WTA-Tour : Erstrunden-Aus für Kerber und Petkovic in Doha

Angelique Kerber ist auch beim Tennis-Turnier in Doha gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich Jil Teichmann aus der Schweiz mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet damit immer noch auf ihren ersten Sieg in diesen Jahr.

Schon bei den Australian Open in Melbourne war Kerber in der ersten Runde gescheitert, nachdem sie in der Vorbereitung von einer Coronavirus-Infektion gestoppt worden war. Gegen Teichmann war der früheren Nummer eins der Welt die fehlende Matchpraxis deutlich anzumerken. Nach gewonnenem ersten Satz ließ Kerber stark nach und ging nach 2:08 Stunden als ...

