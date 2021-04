Keine Medaille : Elisabeth Seitz nach Sturz am Stufenbarren EM-Siebte

Elisabeth Seitz hat bei der Turn-EM in Basel die erste Medaille für die deutsche Mannschaft verpasst.

Münchenstein | Einen Tag nach Platz fünf im Mehrkampf belegte die Stuttgarterin im Finale am Stufenbarren mit 13,033 Punkten den siebten Platz. Zum Verhängnis wurde der ehemaligen WM-Dritten an diesem Gerät ein Sturz bei einem Flugelement. Die 27-Jährige war mit 14,233 Punkten als Dritte der Qualifikation in den Endkampf der besten Acht eingezogen. Den Titel holt...

