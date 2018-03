Mentale Pause : WM voraussichtlich auch ohne Kölner Stürmer Schütz

Nach dem Rücktritt von Christian Ehrhoff wird Bundestrainer Marco Sturm bei der Eishockey-WM voraussichtlich auch ohne Olympia-Silbergewinner Felix Schütz auskommen müssen.

von dpa

26. März 2018, 19:01 Uhr

Er werde für das Turnier vom 4. bis 20. Mai in Dänemark «wohl absagen», sagte der Stürmer der Kölner Haie dem «Express». Der 30-Jährige begründete dies damit, eine mentale Pause zu brauchen.

Einen ersten vorläufigen WM-Kader will der Deutsche Eishockey-Bund in den kommenden Tagen bekannt geben. Nach dpa-Informationen hat Schütz Bundestrainer Sturm bereits über seine Entscheidung informiert.

Der frühere NHL-Verteidiger Ehrhoff hatte am Sonntag genau einen Monat nach dem knapp verlorenen Olympia-Finale von Pyeongchang seine Karriere beendet. Auch Olympia-Kapitän Marcel Goc hatte seine Zukunft im Nationalteam offen gelassen. Für den Auftakt der WM-Vorbereitung trifft sich die deutsche Auswahl ohne die noch in den Playoffs aktiven Spieler am Ostermontag.