Eishockey-WM in Dänemark : Kanada verliert zum Auftakt Prestigeduell mit USA

Zuvor hatte Rekordweltmeister Russland dem französischen Team mit einem 7:0-Erfolg die Grenzen aufgezeigt.

von dpa

04. Mai 2018, 19:08 Uhr

Herning/Kopenhagen | Top-Favorit Kanada ist mit einer etwas überraschenden Niederlage im Prestigeduell mit den USA in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark gestartet. Im ersten Spiel der deutschen Gruppe unterlag der WM-Zweite von 2017 am Freitag in Herning mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1) nach Penaltyschießen.

In einem hochklassigen Spiel schoss Cam Atkinson die USA im Shootout vor 9632 Zuschauern zum Sieg. Das kanadische NHL-Team strebt mit Kapitän Connor McDavid von den Edmonton Oilers den 27. WM-Titel an, mit dem es mit Rekordweltmeister Russland gleichziehen würden.

Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Marco Sturm trifft am Montag im dritten Vorrundenspiel der Gruppe B auf das Team der USA, das vom dreimaligen Staley-Cup-Sieger Patrick Kane angeführt wird. Mit der Partie gegen Kanada endet am 15. Mai die Vorrunde für Deutschland.

Zum Auftakt der Gruppe A in Kopenhagen zeigte Rekordweltmeister Russland Frankreich beim 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) einen Klassenunterschied auf. Kirill Kaprisow vom KHL-Club ZSKA Moskau war vor 6453 Zuschauern zweimal für den Olympiasieger erfolgreich.