WM 2018 im Mai : In Dänemark geht es um die Zukunft des deutschen Eishockeys

Eishockey am Scheideweg: Bundestrainer Marco Sturm spricht nach dem sensationellen Olympia-Silber von einem Hype.

von Carsten Lappe und Kristina Puck, dpa

27. April 2018, 08:00 Uhr

Landshut/Berlin | Immer lächeln, das schafft auch Sunnyboy Marco Sturm nicht. Wenn etwas nicht so läuft, wie es seiner Meinung nach sollte, entschwindet die sonst so einnehmende Freundlichkeit aus dem Gesicht des Eishockey-Bundestrainers. Für einen Moment verfinstert sich die Miene. Sturm presst kurze Ansagen hervor. „Auf geht's, boys“, brüllt er im Training im Wellblechpalast von Berlin-Hohenschönhausen. Dazu knallt der Schläger aufs Eis. Die Aufmerksamkeit der Spieler war nicht so, wie sie sein sollte. Nun hat er sie.

Seit Mitte April wird die Anspannung größer. Wenn draußen die Temperaturen steigen und nicht mehr so recht zum Eishockey passen, ist Vorbereitungszeit auf die jährliche Weltmeisterschaft im Mai. In diesem Jahr dürfte die Aufmerksamkeit bei der WM vom 4. bis 20. Mai in Dänemark so hoch sein wie seit Jahren nicht mehr. „Es wäre natürlich besser, wenn wir bei der WM gut abschneiden“, sagt Sturm. Denn diese WM ist enorm wichtig, nicht nur für ihn. Zugespitzt kann man sagen, es geht um die Zukunft des deutschen Eishockeys.

Zumindest um die Frage: Kann der Deutsche Eishockey-Bund – kurz DEB – den Gewinn der olympischen Silbermedaille vom Februar zu einem Aufschwung nutzen, der nachwirkt? Oder verpufft der Boom?

„Jetzt ist Zeit, sich zu besinnen und auf dem Boden zu bleiben“, mahnt DEB-Chef Franz Reindl. „Genieße den Moment, hänge dir die Medaille um, aber es geht weiter. Das wird brutal schwer.“ Reindl hat das als Spieler vor über vier Jahrzehnten erlebt. 1976 gewann er Olympia-Bronze. Es war so überraschend wie jetzt Silber in Südkorea.

Bei der folgenden WM stieg Deutschland fast in die zweitklassige B-Gruppe ab. Auch Alois Schloder, damals Kapitän, kennt die Situation. „Die Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Die Öffentlichkeit meint, jetzt haben sie Silber, jetzt müssen sie mindestens das Viertelfinale in Dänemark schaffen. Aber das wird nicht einfach.“

Nach dem aktuellen Olympia-Erfolg traten drei der renommiertesten Namen zurück: Christian Ehrhoff (35), Marcel Goc (34) und Patrick Reimer (35). Die Auswahl an guten, jungen deutschen Spielern ist begrenzt. Anders als bei Olympia, als alle Nationen ohne ihre besten Profis aus der nordamerikanischen Profiliga NHL auskommen mussten, kann Sturm nun etwa den Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl (22) von den Edmonton Oilers mitnehmen.

Sturm tourt durch die Medien

Die stärksten Teams haben aber deutlich mehr NHL-Spieler – auch in Draisaitls Alter. „Im modernen Eishockey – egal in welcher Nation – dominieren die jungen Spieler durch Schnelligkeit, durch Technik. Da sind wir wirklich weit, weit hinterher“, merkt Sturm an. Die Sensation von Südkorea schaffte der 39-Jährige mit zahlreichen Spielern, die nicht viel jünger sind als er. Ein überragender Mannschaftsgeist trug sie zum Erfolg. Damit machten das Team und der Trainer Punkte in der Öffentlichkeit. „Der Hype ist ziemlich groß, auch um meine Person“, sagt Sturm. Der Bayer aus Dingolfing hat in seiner Spielerkarriere mehr Geld verdient als mancher Fußball-Star. Dennoch wirkt er bescheidener als die meisten anderen. „Man wird, egal wo man ist, in Deutschland mehr erkannt als früher“, erzählt er.

Seit Februar gab es für ihn keine Woche ohne Medienpräsenz. Während die Spieler nur drei Tage nach dem Olympia-Finale in der Deutschen Eishockey Liga ran mussten, wurde der Bundestrainer rumgereicht. Und Sturm ließ sich rumreichen. Sturm im ZDF-„Sportstudio“, Sturm im „ARD-Morgenmagazin“, Sturm als Talkgast bei Markus Lanz. Sogar seine Meinung zur Fußball-Bundesliga war im Sport1-„Doppelpass“ gefragt.

„Die Spieler waren sofort wieder bei den Vereinen. Die Vereine haben alles geblockt. Es hing deswegen alles an meiner Person“, begründet Sturm seine Medienoffensive. „Ich habe natürlich auch versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Nicht für mich, sondern für die Nationalmannschaft, im Namen der kompletten Mannschaft. Und fürs deutsche Eishockey, um das voranzutreiben.“

Die Olympia-Sensation

Der 25. Februar 2018 dürfte in die deutschen Sportgeschichtsbücher eingehen. Sein Nationalteam spielte in Pyeongchang im Finale der Winterspiele gegen Russland. Eigentlich undenkbar. Dass Deutschland in dieser von Kanadiern, Skandinaviern und Osteuropäern dominierten Sportart um Gold kämpfte, hatte es nie zuvor gegeben.

Vorher, nach dem Einzug ins Endspiel durch einen Sieg über das Eishockey-Mutterland Kanada, war der stets souveräne Strahlemann Sturm mit einem Mal kreidebleich. Er schien sich nur noch wankend auf schlotternden Knien halten zu können und stammelte. Die Endspielteilnahme bedeutete den größten deutschen Eishockey-Erfolg.

Das dramatische, nur knapp mit 3:4 nach Verlängerung verlorene Finale sahen dann, obwohl es um 5.10 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde, mehr als drei Millionen TV-Zuschauer.

„Wann habe ich in meinem Alter in der Nacht Fernsehen geschaut? Bei der Mondlandung 1969, bei Muhammad Ali, wenn er geboxt hat, – und jetzt beim Eishockey“, sagt der 70-jährige Schloder. Ob die heutige Spieler-Generation so populär wird wie er, Reindl und vor allem Erich Kühnhackl (67) damals? Das muss sich noch zeigen.

Clubs melden neuen Andrang

Ein Boom ist an der Basis schon greifbar, Eishockey scheint wieder in. „Das ist unvorstellbar“, schwärmt Reindl. Sponsoren steigen ein, Eltern kommen mit ihren Kindern zu den Clubs. „Von Schnupperkursen und Kids Days bekommen wir die Rückmeldung, dass das Interesse, aufs Eis zu gehen, viel, viel größer wird“, sagt der 63-Jährige stolz.

Boris Becker, Steffi Graf, Michael Schumacher, Jan Ullrich und die deutschen Handball-Weltmeister: Einen Boom durch große Heldengeschichten wie nun beim Eishockey hat in der Vergangenheit so manche Sportart erlebt. Auf den Hype folgte zumeist wieder der Abschwung. Ein paar Beispiele: Formel 1 Michael Schumachers (49) Weg zur PS-Ikone, intensiv begleitet vom RTL-Fernsehen, löste in der Autofahrer-Nation einen Formel-1-Boom aus. Wenn „Schumi“ im Ferrari vorneweg fuhr, saßen oft weit mehr als zehn Millionen Deutsche vor den Bildschirmen. Kartbahnen erhielten Zulauf, Kinder nahmen sich den Kerpener zum Vorbild. Über einige Jahre hinweg stellte Deutschland die größte Fraktion im Formel-1-Fahrerlager. Das Interesse ist inzwischen abgeflaut. Die TV-Quoten haben sich trotz der WM-Titel von Sebastian Vettel (30) und Nico Rosberg (32) halbiert. Auch die Zahl deutscher Talente ist gesunken. „Schade ist, dass wir derzeit in der Jugend keine offensichtlichen Aspiranten haben, die auf jeden Fall in die Formel 1 kommen“, sagt TV-Experte Rosberg. Handball Das „Wintermärchen“ 2007 ist vielen Handball-Fans noch im Gedächtnis: Mit dem Gewinn des WM-Titels im eigenen Land löste das Team von Bundestrainer Heiner Brand (65) einen Boom aus. In den Jahren danach flachte die Euphorie etwas ab. Sportliche Erfolge blieben aus. Einige große Turniere waren nicht mal im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Dann kam 2016 der sensationelle EM-Titel in Polen – knapp 13 Millionen sahen den Finalsieg in der ARD. Von solchen Zahlen träumt der Handballbund auch mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Januar. Ob die auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein wird, ist noch offen. Radsport Als Jan Ullrich (44) ins Gelbe Trikot des Führenden der Gesamtwertung gedüst war, wurde Deutschland 1997 über Nacht zur Radsport-Nation. Bis zu zehn Millionen Zuschauer verfolgten die Etappen der Tour de France vor dem Fernseher. ARD und ZDF berichteten teilweise schon morgens von den Kletterpartien in den Alpen und verzeichneten hervorragende Quoten. Wie bei einer enttäuschten Liebe schlug der Hype um Ullrich aber auch in die andere Richtung aus, als das Doping-Ausmaß im Radsport immer deutlicher wurde. ARD und ZDF stiegen aus der Berichterstattung aus, deutsche Rennen verschwanden von der Bildfläche. Sponsoren stellten ihr Engagement ein. Erst in den letzten vier, fünf Jahren konnte der Radsport durch eine starke und glaubhafte Generation mit Fahrern wie Tony Martin (33), Marcel Kittel (29) und John Degenkolb (29) wieder Sympathien zurückgewinnen. Tennis Mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern ist der DTB zwar noch immer der größte Tennisverband der Welt. Aber von den Zahlen in den Boris-Becker- und Steffi-Graf-Jahren ist er weit entfernt. In den 1980er und 1990er Jahren erlebte der Sport in Deutschland seine Blütezeit. 1994 zählte der DTB fast 2,3 Millionen Mitglieder. Zu Beginn des Jahrtausends ging es mit der Aufmerksamkeit rapide bergab. Zwar sorgten Sabine Lisicki (28) mit dem Einzug ins Wimbledon-Endspiel 2013, Angelique Kerber (30) mit zwei Grand-Slam-Siegen und Alexander Zverev (21) als Nummer drei der Weltrangliste in jüngerer Zeit wieder für erfreuliche Schlagzeilen. „Ein Boom wie in den 80er und 90er Jahren lässt sich aber sicherlich nicht mehr wiederholen“, sagt der frühere DTB-Präsident Claus Stauder (80/1985 bis 1999).

Es war seine Entscheidung gewesen, Sturm 2015 als Nachfolger des glücklosen Pat Cortina zum Bundestrainer und zum Generalmanager zu machen. Selbst Nationalspieler reagierten irritiert. Der damals 36 Jahre alte Sturm hatte zwar in der NHL eine tolle Karriere hingelegt und in der besten Liga der Welt 1006 Spiele absolviert – so viele wie kein anderer Deutscher. Trainererfahrung besaß er aber keine.

Im Nachhinein ist es für Reindl einfach zu behaupten, sich „hundertprozentig“ sicher gewesen zu sein: „Weil er nicht so geleckt ist. Er ist für seine Auftritte nicht geschult worden. Da ist keiner, der kommt und ihm sagt, was er sagen soll. Er ist halt, wie er ist.“ Als bodenständig, bescheiden, zielstrebig und willensstark wird Sturm in seiner Eishockey-Heimat beschrieben. Die Kaderschmiede Landshut ist klein, rund 70.000 Einwohner, man kennt sich. Sturm sitzt hier auch mal beim wöchentlichen Stammtisch mit alten Weggefährten. „Seine ganze Ausstrahlung, seine Aura, dieses Positive, das hat natürlich abgefärbt“, schildert Rupert Meister, einst Torwart etwa beim EV Landshut, inzwischen Nachwuchs-Cheftrainer des Vereins.

Sturms Gelassenheit ist bemerkenswert. Wenige Wochen nach Olympia, beim Empfang der Stadt für die Silbermedaillengewinner mit Landshuter Vergangenheit, stürzen sich viele auf ihn. Noch eine Frage, noch ein Foto. Sturm lächelt, bleibt ruhig, antwortet freundlich. In der Fußball-Branche gibt es Trainer, die nur dann charmant sind, wenn eine TV-Kamera auf sie gerichtet ist.

Sturm gilt als amerikanischer Typ

Bei den Spielern ist Sturms Ruf ebenfalls exzellent. Wenn der einstige NHL-Top-Stürmer ruft, kommen selbst die Besten aus Nordamerika umgehend. Mehrfach wird von einer „Wohlfühl-Atmosphäre“ beim Nationalteam berichtet. Zugleich übertrug Sturm seine Gier nach Erfolg und den Siegeswillen auf die Mannschaft. Nur mit dem Erreichen eines Viertelfinals ist niemand mehr zufrieden.

Sturms Art gilt als typisch amerikanisch. Es ist aber nicht so, dass der Bayer nach knapp 20 Jahren aus den USA verändert zurückkam. „Nee, der war schon immer so“, sagt der frühere Nationalmannschaftskollege Sven Felski (43). Und Reindl meint: „Das hat er von Natur aus. Das hat mit Amerika nichts zu tun, da wurde es höchstens verstärkt.“ Wie lange Sturm noch Bundestrainer bleibt, ist trotz eines Vertrags bis 2022 unklar. Daran, dass er irgendwann als Coach zurück will in die beste Liga der Welt, hat er nie einen Zweifel gelassen: „Franz Reindl kennt das Geschäft. Er weiß ganz genau, wenn Erfolg da ist, ist das Geschäft so, dass der eine oder andere dann gefragt ist.“

Sein Weggang wäre für die Funktionäre ein herber Verlust. Für Reindl war die Personalie ein wichtiger Baustein in seinem Programm. 2014 hatte er das Amt als DEB-Boss übernommen - und mit ihm auch viele Probleme. Unter dem damaligen Bundestrainer Cortina wollte kaum ein Spieler zum Nationalteam. Für eine WM hagelte es mehr als 20 Absagen. Erstmals überhaupt hatte Deutschland 2013 die Olympia-Qualifikation verpasst. Die einst populäre Sportart verlor an Reiz.

Reindl schob sportliche und strukturelle Reformen an und nannte den Prozess „Powerplay 26“. Ziel ist es, von 2026 an mit dem Nationalteam ganz oben um WM- und Olympia-Medaillen mitzuspielen. Ein ehrgeiziges Ziel, das oft belächelt wurde. Nun, da Sturm dem DEB acht Jahre früher Olympia-Silber beschert hat, lacht keiner mehr.

Bereits mit 18 Jahren wagte Ausnahmetalent Sturm als Spieler 1997 den Sprung in die NHL. Er setzte sich auf Anhieb durch. „Sobald ich wusste, dass ich die Möglichkeit habe, mal NHL zu spielen, ging es eigentlich nur noch um Eishockey. Ich war sehr diszipliniert, auch in meinen jungen Jahren. Ich wollte einfach die Chance nutzen.“

Diesen Willen fordert er nun auch von seinem Team. „Er hat klare Vorstellungen. Demjenigen, der diese Richtung nicht konsequent mitgeht, dem wird das dann auch mal gezeigt“, sagt DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. Der Sportwissenschaftler kam 2015 einige Wochen nach Sturm zum DEB und krempelt den Verband mit ihm um. „Du brauchst so einen Erfolg, um die Massen zu bewegen“, meint der 37-Jährige zum Zuspruch in der Öffentlichkeit. „Der Marco ist ein absoluter Glückfall.“

Sturm und Schaidnagel – beiden war nach Olympia klar: Jetzt geht die Arbeit im Zuge von Reindls Reformen erst richtig los. Denn noch immer warten große Aufgaben. Etwa beim Nachwuchs.

Eishallen fehlen

„Wir haben von vorne bis hinten einfach Probleme“, sagt Sturm vor allem zum Jugendbereich. Seit 2015 werden die Talente beim DEB wesentlich gezielter gefördert. Der Verband übernahm die Zuständigkeit im Leistungsbereich, Schaidnagel reformierte die Jahrgangsstrukturen. So sollen besser ausgebildete Spieler heranwachsen. Das dauert. Zudem bringt es wenig, wenn die Geförderten in der ersten Liga nur wenige Einsatzzeiten erhalten.

Daheim in Landshut kümmert sich Sturm auch selbst um die Jugend und übernimmt Trainingseinheiten. Sein Sohn Mason Joseph spielt dort. Dabei wird er mit einem weiteren Problem konfrontiert: Die Halle sieht noch aus wie zu seinen Jugendzeiten. Heruntergekommene Bauten gibt es an vielen Standorten, an denen es überhaupt die Möglichkeit gibt, Eishockey zu spielen. In Landshut ist die Situation noch vergleichsweise gut. Im Sommer startet ein Umbau.

Insgesamt 21 Millionen Euro soll die Sanierung kosten und bis 2021 abgeschlossen sein. Finanziert von der Kommune. „Nur mit einem Bürgermeister als Fan kannst du eigentlich einen Antrag auf Bau einer Eishalle stellen“, sagt DEB-Chef Reindl.

Zustand, aber auch die Zahl der Eisflächen in Deutschland sind ein Problem. Gerade jetzt, wo mehr Kinder und Jugendliche kommen. In Landshut etwa waren es direkt nach Olympia in der EVL-Laufschule plötzlich rund 20 neue Kinder.

Ähnlich ist es in der Hauptstadt. „Aber wir haben zu wenig Eisflächen und damit auch zu wenig Eiszeiten. Wir sind zu 100 Prozent ausgelastet“, sagt Felski, Nachwuchsleiter bei den Eisbären Berlin. „Bundesweit haben wir zu wenig Möglichkeiten, den Sport ausüben zu können.“ Der Weltverband IIHF zählte in Deutschland bei über 80 Millionen Einwohnern 216 Eishallen. Das sind nur wenige mehr als etwa in Tschechien (198) mit rund zehn Millionen Einwohnern.

Vier Jahre Zeit für 50 neue Eisflächen

Um das Dilemma anzugehen, hat der DEB mit Baufirmen die Plattform „Eisflächen für Deutschland“ gegründet und betreibt Lobbyarbeit. „Wir haben einen Kontakt hergestellt zum Deutschen Städtetag. Wir wollen das Interesse wecken“, sagt Reindl und setzt auch hier auf den Olympia-Effekt. Reindls Ziel ist es, „in vier Jahren 50 Eisflächen neu geschaffen oder saniert“ zu haben.

Sein Ex-Mitspieler Schloder ist skeptisch. „Die Kommunen sagen: Wir haben Kitas, Kultur, wir haben Flüchtlinge. Das wird sehr schwierig.“ 1976 erlebte Schloder mit, wie die Begeisterung über Bronze mit der Zeit verpuffte. „Im Verband waren Amateure, die haben das nicht richtig vermarktet“, erzählt Schloder. „Es ist im Sand verlaufen.“ Reindls Leitsatz in solchen Fällen ist bislang immer gewesen: „Der Marco macht das schon.“ Das gilt auch diesmal. Fraglich ist eben nur, wie lang noch. Sturms Faible für Amerika gilt als ungebrochen. Die Familie hat immer noch ein Haus in Florida. Und sein Erfolg macht ihn als Trainer auch für die NHL interessant.