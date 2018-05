Eishockey-WM : Favoriten Russland und Kanada im Torrausch

Olympiasieger Russland, der 26-malige Weltmeister Kanada und Titelverteidiger Schweden haben bei der Eishockey-WM ihre Favoritenrollen untermauert.

von dpa

07. Mai 2018, 22:43 Uhr

Rekordchampion Russland feierte mit dem 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) gegen Weißrussland bei dem Turnier in Dänemark sein drittes Tor-Festival nacheinander. Kapitän Pawel Dazjuk traf am Montag in Kopenhagen zweimal. Nach zuvor zwei 7:0-Siegen über Frankreich und Österreich hat die Sbornja nun schon 20 Treffer erzielt und stürmt dem sicheren Viertelfinal-Einzug entgegen. Auch Vorjahressieger Schweden bleibt nach einem 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen Frankreich in der Gruppe A ohne Punktverlust.

In der deutschen Vorrundengruppe in Herning demütigte Kanada Gastgeber Dänemark vor 10.800 Zuschauern mit 7:1 (2:0, 3:0, 2:1). Am Sonntag hatte die NHL-Truppe den kommenden deutschen Gegner Südkorea mit 10:0 abgefertigt. Anders als Schweden und Russland hat Kanada bereits einmal verloren. Zum Auftakt unterlag das Team dem Rivalen USA im Penaltyschießen. Die Kanadier sind am 15. Mai letzter Vorrundengegner der Deutschen.