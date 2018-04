Traditionsturnier : Deutschland Cup bei Premiere in Krefeld mit neuem Format

Der Deutschland Cup wird entzerrt und bei seiner Premiere in Krefeld mit einem neuen Modus ausgetragen.

von dpa

04. April 2018, 15:58 Uhr

Das Traditionsturnier beginnt in diesem Jahr bereits an einem Donnerstag statt wie gewohnt am Freitag und zieht sich damit über vier statt wie bisher über drei Tage, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bekanntgab. Freitag ist spielfrei. Der DEB nimmt damit auf die Belastung Rücksicht, die in den vergangenen Jahren mit drei Spielen an drei Tagen für die teilnehmenden Nationen entstanden ist.

«Mit dem neuen Modus bieten wir den Nationen damit die Möglichkeit, den internationalen Break im November noch effektiver zu nutzen», sagte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. Diese «Änderung wurde im Einklang mit den sportlichen Leitern der Teilnehmer-Nationen festgelegt.»

Vom 8. bis 11. November 2018 werden neben Gastgeber Deutschland die Slowakei, Russland und die Schweiz teilnehmen. Nach drei Jahren in Augsburg wird das Turnier in diesem Jahr erstmals in Krefeld ausgetragen.