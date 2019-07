Augsburg gegen München : DEL-Start am 13. September mit Bayern-Derby

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet am 13. September mit dem bayerischen Derby Augsburger Panther gegen den EHC Red Bull München in ihre 26. Saison.

von dpa

01. Juli 2019, 11:31 Uhr

Am selben Tag hat auch Meister Adler Mannheim bei den Nürnberg Ice Tigers seinen Auftakt in die neue Spielzeit. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Spielplan hervor.

Am zweiten Spieltag am 15. September stehen für den Meister Mannheim gegen die Kölner Haie und Vize-Champion München gegen die Düsseldorfer EG schwere Prüfungen gegen die rheinischen Clubs an. Das erste der mindestens vier rheinischen Derbys zwischen den Haien und der DEG findet am 20. Oktober in Köln statt.

Die DEL-Hauptrunde endet am 8. März, der deutsche Meister steht spätestens am 30. April 2020 fest. Bereits acht Tage später beginnt die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Magentasport überträgt weiterhin alle DEL-Spiele gegen Gebühr live. Der Spartensender Sport1 zeigt 26 Spiele der Hauptrunde in der Regel am Sonntagnachmittag ab 17.00 Uhr live im Free-TV.