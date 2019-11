Eishockey-Champions-League : Adler Mannheim unterliegen in der Königsklasse in Tschechien

Die Adler Mannheim müssen um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Der deutsche Eishockey-Meister verlor sein Achtelfinal-Hinspiel beim tschechischen Club Mountfield HK mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Avatar_shz von dpa

13. November 2019, 20:34 Uhr

Ales Jergl erzielte vor 2647 Zuschauern in der 56. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt im Rückspiel am kommenden Dienstag in Mannheim.