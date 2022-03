Skifliegen : Ein Sturz und seine Folgen: Tandes Kampf mit der Angst

Die erste Frage, die sich bei den Horrorbildern aus Planica stellt, war: Lebt er noch? Daniel-André Tande lebt noch und ist einen Winter später fulminant in den Weltcup zurückgekehrt.

Körperlich hat der Skispringer Daniel-André Tande alle Herausforderungen nach seinem Horrorsturz im Eiltempo geschafft. Koma, Notoperation, Transport in die Heimat, Operation am Schlüsselbein, Krankenhaus-Entlassung, Reha, weitere Genesung und sportliche Rückkehr an die Schanze. Gerade einmal fünf Monate, nachdem der norwegische Ausnahmeflieger in Plan...

