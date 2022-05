French Open : Ein Sieg bis Alcaraz: Konstanz für Zverev nicht mehr genug

Die French Open gehen in die entscheidende Phase und Alexander Zverev ist wie selbstverständlich noch dabei. Der Tennis-Olympiasieger hat eine erstaunliche Konstanz entwickelt.

Ein Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ist für Alexander Zverev inzwischen zur Gewohnheit geworden. Bei den French Open in Paris steht der Olympiasieger zum zehnten Mal in Serie bei einem der vier wichtigsten Tennis-Events in der Runde der letzten 16. Dementsprechend nüchtern und gelassen nahm Zverev sein Weiterkommen im Stade Roland Garros zur ...

