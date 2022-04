NBA : Ein LeBron James reicht nicht: Lakers vor Scherbenhaufen

LeBron James spielt eine sehr gute Saison. Das Problem: Er spielt oft nicht. Die wichtigste Phase der NBA-Saison findet deswegen wohl ohne die Lakers statt.

LeBron James in kurzen Jeans und grauem Kapuzenpulli ist für die Los Angeles Lakers ziemlich wertlos. Beim vorletzten Heimspiel des Rekordmeisters in der NBA-Hauptrunde saß der 37 Jahre alte Superstar in Zivil am Spielfeldrand. Der Knöchel. Doch selbst wenn James beim 118:129 gegen die Denver Nuggets am Sonntag hätte mitspielen können - am Ende dieser ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.