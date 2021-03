PGA Tour : Ein Ass zur Führung für Golfprofi Jäger

Golfprofi Stephan Jäger konnte sich nach seinem Ass beim Golfturnier in der Dominikanischen Republik kaum erinnern, wann ihm das letzte Mal so ein Kunstschlag gelungen war.

Punta Cana | „Das ist schon lange her, vor allem bei einem Turnier. Ich glaube, mein letztes Hole-in-One in einem Turnier war, glaube ich, im Juniorjahr im College“, sagte der in den USA lebende 31-Jährige der „Golfweek“. Das Ass war Jäger in Punta Cana gleich am zweiten Loch gelungen. Damit führt er erstmals nach einer Runde ein Turnier auf der lukrativen PGA ...

