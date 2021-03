Ski nordisch : „Eigene Liga“: Langläuferin Johaug dominiert in Oberstdorf

Auf dem Weg zu ihrem vierten WM-Gold in Oberstdorf hätte Therese Johaug kurz vor dem Ziel noch Zeit für einen Kaffee oder einen gemütlichen Plausch gehabt - so groß war ihr Vorsprung beim Skilanglaufrennen über 30 Kilometer in der klassischen Technik.

Oberstdorf | Die 32 Jahre alte Norwegerin lief im Allgäu mal wieder zur absoluten Höchstform auf und beeindruckte die Konkurrenz. „Die Therese ist einfach ein Ausnahmetalent“, sagte Laura Gimmler, die als beste Deutsche Zehnte geworden war. „Sie ist einfach eine eigene Liga.“ Mehr als zweieinhalb Minuten betrug Johaugs Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin. Für ...

