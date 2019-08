Beach-Turnier : Ehlers/Flüggen verpassen Halbfinale beim Major in Wien

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lars Flüggen haben beim Major-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst. Das Hamburger Duo unterlag am Samstag in der Runde der besten acht Teams den Amerikanern Philip Dalhausser und Nicholas Lucena deutlich mit 0:2 (13:21; 18:21).

von dpa

03. August 2019, 15:15 Uhr

Eine Woche nach dem zweiten Platz beim Fünf-Sterne-Turnier in Tokio mussten sich Ehlers/Flüggen nun mit dem geteilten fünften Platz begnügen, waren dabei aber das beste deutsche Team. Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler belegten in Wien nur Rang 17.

Am Tag zuvor hatten Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch zwar das Halbfinale verpasst, mit dem Viertelfinaleinzug zugleich aber die bisher beste Platzierung ihrer gemeinsamen Karriere erzielt.