French Open : Duell der Zukunft: Zverev gegen Tsitsipas um Paris-Endspiel

Es wird ein spektakulärer Tennis-Tag in Paris. Im Halbfinale der French Open treffen die Dominatoren der Gegenwart und die Topstars der Zukunft aufeinander. Mittendrin: Deutschlands Nummer eins.

Paris | Im Schatten des Giganten-Duells zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic kämpft Alexander Zverev bei den French Open um das zweite Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Ein Dreivierteljahr nach seiner bitteren Endspielniederlage bei den US Open gegen Dominic Thiem fehlt Deutschlands bestem Tennisspieler nur noch ein Schritt, um am Sonntag in Paris ern...

