Weltcup in Estland : DSV-Skijäger Doll Dritter - Fillon Maillet siegt

Die tolle Form der deutschen Biathleten kommt etwas zu spät. Beim neuerlichen Sieg eines Franzosen schaffen es gleich drei DSV-Skijäger in Estland in die Top Sieben.

Im vorletzten Sprintrennen des Winters haben die deutschen Biathleten noch einmal auftrumpfen können. Nach der Olympia-Pleite schaffte es in Otepää Ex-Weltmeister Benedikt Doll als Dritter zum dritten Mal in dieser Saison auf das Podest. Roman Rees beendete das Rennen in Estlands Winterhauptstadt als starker Fünfter, Erik Lesser wurde Siebter - so hätt...

