NHL : Draisaitl und Kahun glücklos - Grubauer holt zweiten Sieg

Die deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Dominik Kahun sind mit den Edmonton Oilers mit einer Niederlage in die Playoffs der nordamerikanischen NHL gestartet.

Edmonton | Gegen die Winnipeg Jets verloren die Oilers mit 1:4. In der Best-of-Seven-Serie geraten sie dadurch ins Hintertreffen. Im zweiten Drittel ging Edmonton durch Jesse Puljujärvi noch in Führung. Danach erzielten die Gäste vier Treffer nacheinander, während die Oilers oft am starken Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck scheiterten. Draisaitl und sein ...

