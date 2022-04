NHL : Draisaitl: „Das ist irgendwann auch nicht mehr so spaßig“

Es sieht gut aus für die Edmonton Oilers. Seit dem Trainerwechsel hat sich die Mannschaft um die NHL-Stars Connor McDavid und Leon Draisaitl stabilisiert und liegt klar auf Playoff-Kurs.

50 Tore in einer Saison, 100 Scorerpunkte, die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der NHL: All das hat Leon Draisaitl in der besten Eishockey-Liga der Welt schon erreicht. Der große Traum aber ist noch unerfüllt: Den Stanley Cup gewinnen. Dieses Jahr sieht der Kölner die Edmonton Oilers in einer besseren Position als in den vergangenen Jahren. Frage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.