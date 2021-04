Eishockey : Draisaitl bester deutscher Scorer der NHL-Geschichte

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat sich mit zwei Punkten beim Sieg der Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets zum besten deutschen Scorer der NHL-Geschichte gemacht.

Winnipeg | Der 25 Jahre alte Kölner bereitete beim 6:1 am Montagabend (Ortszeit) einen Treffer vor und erzielte das 4:0 selbst. Er kommt nun auf insgesamt 488 Punkte in der Hauptrunde und überholte in der Bestenliste Ex-Bundestrainer Marco Sturm, der bislang mit 487 Scorerpunkten der Rekordhalter war. Bei Draisaitl verteilen sich die Punkte auf 191 Tore und 297 ...

