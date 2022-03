Sportpolitik : DOSB-Vizepräsidentin: Ukraine-Krieg lastet auf Paralympics

Für die zwölfmalige Paralympics-Siegerin Verena Bentele ist der russische Angriff auf die Ukraine eine große Belastung für die Athleten bei den Winter-Paralympics in Peking.

„Der Krieg in der Ukraine macht es den Sportlerinnen und Sportlern gerade sicher nicht leicht, sich auf ihren Sport zu konzentrieren“, sagte sie im Interview mit der Deutschen Sporthilfe. „Wie wir alle sind auch sie mit ihren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, deren Situation einfach nur furchtbar ist.“ Dennoch will sich die Vizepräsidentin des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.