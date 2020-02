Olympia-Bewerbung : DOSB setzt auf Rhein-Ruhr - Berlin raus aus dem Rennen

Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine Vorentscheidung für eine mögliche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 getroffen und sich zugunsten der Initiative der Rhein-Ruhr-Region entschieden.

Avatar_shz von dpa

12. Februar 2020, 05:10 Uhr

Berlin ist damit endgültig aus dem Rennen. Eine vom DOSB in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage zeichne «ein erfreulich positives Bild der Stimmungslage in Rhein-Ruhr und in jeder der beteiligten Kommunen», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Damit biete Nordrhein-Westfalen mit dieser Initiative «eindeutig die bessere Ausgangslage als derzeit Berlin».

Diese Vorentscheidung sei nach sehr intensiven und verschiedenen Analysen gefallen. «Zum einen haben wir das Erbe unserer verschiedenen Bewerbungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten systematisch analysiert», erklärte Hörmann. Zuletzt waren München im Bemühen um die Winterspiele 2018 und 2022 sowie Hamburg um die für Sommer 2024 gescheitert. Außerdem seien die Konzepte analysiert und die Stimmungslage an Rhein und Ruhr sowie an der Spree ermittelt worden.

«Fairerweise muss man dazu natürlich betonen, dass Rhein-Ruhr bereits einen zwei- bis dreijährigen Prozess hinter sich hat, den Berlin so nicht hatte», betonte der DOSB-Chef. Zudem sei denkbar, dass das Internationale Olympische Komitee die Sommerspiele in zwölf Jahren bereits 2022 vergeben könnte. «Somit reicht nach menschlichem Ermessen und logischer Abwägung die für eine Bewerbung 2032 zur Verfügung stehende Zeit für Berlin nicht mehr aus.»

Nach Hörmanns Vorstellungen soll sich im zweiten Quartal 2020 das DOSB-Präsidium klar positionieren, wie der weitere Fahrplan aussehen kann. Die offizielle Entscheidung über eine Olympia-Kandidatur kann nur von einer Mitgliederversammlung des DOSB getroffen werden. Die nächste wird am 5. Dezember in München stattfinden.