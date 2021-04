Wegen Corona-Pandemie : DOSB-Chef Hörmann: Ungleichgewicht bei Dopingkontrollen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat sich besorgt über weltweit unterschiedliche Voraussetzungen im Anti-Doping-Kampf vor Olympia in Tokio durch die Corona-Pandemie geäußert.

Frankfurt/Main | „Das internationale Ungleichgewicht der Dopingkontrollen generell ist wohl während der Pandemie nochmals größer als in den Jahren zuvor“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds der „Welt am Sonntag“. „Darum lautet unsere Botschaft an unsere Athleten: Fliegt nach Tokio und gebt euer Bestes. Wir wollen keinen Erfolg um jeden Preis. Wir woll...

