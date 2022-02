Tennis : Djokovic 361 Wochen Nummer eins - Wechsel an Tennis-Spitze?

Novak Djokovic geht in seine 361. Woche als Nummer eins der Tennis-Welt. Er könnte die Spitzenposition in den kommenden Tagen aber an Daniil Medwedew verlieren.

Mit einem Turniersieg in Acapulco löst der russische Australian-Open-Finalist den 34 Jahre alten Serben am kommenden Montag auf jeden Fall als Weltranglisten-Ersten ab. Neben anderen Szenarien könnte Medwedew sogar im Falle eines Erstrunden-Ausscheidens aufsteigen, sollte Djokovic in Dubai nicht mindestens das Viertelfinale erreichen, wie die Profiorga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.