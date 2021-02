Ski alpin : Diesmal Nebel: Auch Super-G der Damen bei Ski-WM abgesagt

Eigentlich sollten am Dienstag die Rennen zwei und drei bei der Ski-WM in Cortina stattfinden. Das Wetter aber hat etwas dagegen - auch der Super-G der Damen wird abgesagt. Damit wird der ohnehin straffe Zeitplan in Italien immer anspruchsvoller.

Cortina d’Ampezzo | Das Wetter sorgt bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo weiter für Chaos und hat die Sportler auch am zweiten Wettkampftag um ihre Rennen gebracht. Der Super-G der Damen musste nach mehrmaliger Verzögerung abgesagt werden, weil zu dichter Nebel ...

