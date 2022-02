dpa-Interview : „Dieses Gefühl ist voll geil“: Comeback von Surfer Steudtner

Sebastian Steudtner zählt zu den besten Big-Wave-Surfern der Welt. Nach langer Verletzungspause hat er am Freitag in Portugal sein Comeback in bis zu 20 Meter hohen Wellen gegeben.

Was soll Sebastian Steudtner eigentlich noch abschrecken? Ein Surfausflug bei bis zu 20 Meter hohen Wellen im portugiesichen Nazaré jedenfalls nicht. Bei diesen extremen Bedingungen hat der 36 Jahre alte Wellenreiter am Freitag sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sprach er im Anschluss an der ...

