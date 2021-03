WM-Skispringen : „Die anderen müssen mich jagen“: Eisenbichler vor Showdown

In Tirol krönte sich Markus Eisenbichler vor zwei Jahren zum Dreifach-Weltmeister. In Oberstdorf holte er Gold mit dem Mixed-Team. Am heutigen Freitag hat „Eisei“ die Chance, einen weiteren Titel zu verteidigen.

Oberstdorf | Entspannt zur Titelverteidigung? Markus Eisenbichler lässt sich vor dem Großschanzeneinzel bei der WM in Oberstdorf nicht unter Druck setzen. „Ich habe überhaupt keinen Stress, die anderen müssen mich jagen“, sagte der 29-Jährige nach Platz drei in der Skisprung-Qualifikation und klopfte auf sein Leibchen mit der Aufschrift „World Champion 2019“. D...

