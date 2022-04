Billie Jean King Cup : Deutsches Tennis-Team ohne Petkovic in Kasachstan

Die deutschen Tennisspielerinnen um Angelique Kerber müssen in der Qualifikation in Kasachstan zu den Finals im Billie Jean King Cup ohne Andrea Petkovic auskommen.

Die 34-Jährige fällt mit einer Adduktorenverletzung für die Partie in dem Team-Wettbewerb am Freitag und Samstag aus, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte. Die Weltranglisten-67. hatte sich die Blessur im März in Indian Wells zugezogen, zuletzt habe sich die Verletzung verschlimmert, hieß es. „Es ist sehr schade, dass Andrea nicht dabei ist. Sie ist...

