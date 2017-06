WM-Qualifikationsturnier : Deutsche Volleyballerinnen holen zweiten Sieg

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim WM-Qualifikationsturnier in Viana do Castelo den zweiten Schritt in Richtung Endrunde 2018 in Japan gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski besiegte die Auswahl aus Estland am Donnerstag vor nur 80 Zuschauern im Centro Cultural klar mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:20). Damit bleibt sie Spitzenreiter in der Sechser-Gruppe. Einen Tag zuvor hatten sich Spielführerin Maren Brinker und ihre Kolleginnen bereits gegen Slowenien durchgesetzt.