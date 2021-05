Leichtathletik : Deutsche Sprint-Staffel darf auf Olympia-Ticket hoffen

Die deutsche 4x100-Meter-Staffel hat nach einem glänzenden Vorlauf-Rennen bei den World Relays im polnischen Chorzow die große Chance zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

Katowicka 10, 41-500 Silesia Stadium; Chorzow, Polen | In 38,70 Sekunden rannten Julian Reus (Top Team Thüringen), Joshua Hartmann (Köln), Deniz Almas (Wolfsburg) und Marvin Schulte (Leipzig) am Samstag mit der viertschnellsten Zeit ins Finale am Sonntag. Die besten Acht jeder Disziplin der inoffiziellen Staffel-WM qualifizieren sich direkt für die Sommerspiele in Japan; ein Platz unter den ersten Zehn...

