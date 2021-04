Nationenpreis : Deutsche Springreiter in Italien nur auf Platz sechs

Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter hat beim Auftakt der Freiluft-Saison im italienischen Gorla Minore nur den sechsten Platz belegt.

Gorla Minore | Die vorwiegend mit jungen Reitern besetzte B-Auswahl von Bundestrainer Otto Becker verbesserte sich beim ersten Nationenpreis des Jahres nach einem enttäuschenden ersten Umlauf in der zweiten Runde, in der drei fehlerfreie Ritte gelangen. Insgesamt 17 Strafpunkte gingen für das deutsche Quartett in die Wertung. „Wir hatten ein bisschen Anlaufschwie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.