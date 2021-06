Turnier in Sopot : Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis in Polen

Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter hat beim Turnier in Sopot ihren ersten Nations-Cup-Saisonsieg gefeiert.

Hipodrom Sopot | Das Team von Bundestrainer Otto Becker gewann am Sonntag den Nationenpreis von Polen mit null Strafpunkten vor Belgien (4) und Irland (16). Fehlerfrei in beiden Runden ritten drei Paare: Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und André Thieme (Plau am See) mit Chakaria. Das Streichergebnis in beiden Uml...

