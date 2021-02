WM in Slowenien : Deutsche Snowboarder wollen „zwei bis drei Medaillen“

Die deutschen Alpin-Snowboarder haben sich für die Weltmeisterschaften Anfang nächster Woche in Slowenien ambitionierte Ziele gesetzt.

Rogla | Beim Parallel-Riesenslalom am Montag und dem Parallel-Slalom am Dienstag in Rogla gehören vor allem die Frauen um Titelverteidigerin Selina Jörg und die Gesamtweltcup-Führende Ramona Hofmeister zu den Favoritinnen. „Zwei bis drei Medaillen sind daher re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.