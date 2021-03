Titelkämpfe in Aspen : Deutsche Snowboarder mit Top-Ten-Plätzen bei Slopestyle-WM

Die deutschen Snowboarder Leon Vockensperger und Annika Morgan haben bei der Weltmeisterschaft in Aspen die Podestplätze verpasst, mit Top-Ten-Rängen im Slopestyle aber starke Vorstellungen gezeigt.

Aspen | Als Bester der Qualifikation landete der Rosenheimer Vockensperger (21) am Freitag auf Platz zehn. Die 19 Jahre alte Morgan aus Miesbach wurde Siebte. Die Goldmedaillen in der Disziplin, bei der Hindernisse, Geländer und drei Schanzen möglichst spektakulär und mit Tricks bewältigt werden, gingen an Markus Kleveland (Norwegen) und Zoi Sadowski Synnott ...

