Sommerspiele in Tokio : Deutsche Meister führen Turn-Riegen für Olympia an

Nach einer EM und zwei Qualifikations-Wettkämpfen binnen sieben Wochen steht das deutsche Turn-Team für die Olympischen Spiele. Angeführt von den Mehrkampf-Meistern Elisabeth Seitz und Lukas Dauser sollen in Tokio beide Riegen ins Mannschafts-Finale kommen.

München | Lukas Dauser brauchte sich keine Sorgen darüber zu machen, ob er zu der Riege zu gehört, die der Deutsche Turner-Bund (DTB) zu den Olympischen Spielen in Tokio schicken will. Dennoch sprach der deutsche Mehrkampf-Meister von „Erleichterung“, als sich am Sonntag in einem Münchner Hotel die Türen geöffnet hatten, hinter denen die Kandidaten erfuhren,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.