Olympia-Test : Deutsche Hockey-Herren gewinnen auch gegen Frankreich

Die deutschen Hockey-Herren haben einen weiteren Test vor der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen gewonnen.

Hamburg | Am Dienstag setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi in Hamburg mit 5:2 (3:1) gegen Frankreich durch. Die Tore erzielten Christopher Rühr (2), Timm Herzbruch, Florian Fuchs und Lukas Windfeder. Für die Gäste waren Blaise Rogeau und Benjamin Marqué erfolgreich. Am Donnerstag (13.00 Uhr) trifft die DHB-Auswahl auf Kanada, am Freitag...

